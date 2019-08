Wetter in NRW : Der Sommer kommt zurück - 30 Grad am Wochenende möglich

Düsseldorf Der graue Himmel der letzten Wochen lichtet sich über NRW: In den kommenden Tagen soll das Wetter zunehmend besser werden. Am Wochenende kann es sogar richtig warm werden. Der Sommer kommt nochmal vorbei.

Im Laufe der Woche zeigt sich in Nordrhein-Westfalen wieder öfter die Sonne. Es werde auch wärmer, hieß es vom Deutschen Wetterdienst (DWD). Demnach wird es am Dienstag zunächst noch wechselnd bewölkt. Meist soll es aber trocken bleiben. Nur im Nordwesten seien am Nachmittag noch vereinzelte und kurze Schauer möglich. Die Temperaturen erreichen laut Wetterdienst maximal 23 Grad.

Freundlicher sind die Aussichten für Mittwoch: Im Laufe des Tages komme die Sonne durch, Regen sei nicht in Sicht, erklärten die Meteorologen. Die Temperaturen erreichen dabei bis zu 25 Grad. Noch etwas wärmer soll es am Donnerstag werden: Das Wetter wird laut Vorhersage heiter bis sonnig und trocken. Die Werte klettern demnach auf bis zu 27 Grad.

Die ersten Aussichten für das Wochenende sind sogar noch besser: Bis zu 29 Grad in Köln und 30 Grad in Düsseldorf sind möglich. Wer also die Sonnencreme und das Planschbecken schon winterfest im Keller verstaut hatte, kann die Sachen in den kommenden Tagen ruhig nochmal hervorholen. Sieht ganz so aus, als wäre der Sommer in NRW doch noch nicht ganz vorbei.