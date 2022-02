Wetter in NRW : Viel Sonnenschein in den nächsten Tagen – aber es bleibt kalt

Auch schon am Sonntag (27. Februar) lockte die Sonne viele Menschen ans Kölner Rheinufer. Foto: dpa/Oliver Berg

Offenbach Am Montag und in den kommenden Tagen wird in Nordrhein-Westfalen mit sonnigem Wetter gerechnet. In der Nacht zu Dienstag wird es mit bis zu minus drei Grad aber nochmal frostig.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Menschen in Nordrhein-Westfalen können sich in den kommenden Tagen über viel Sonne freuen. Am Montag bleibt es trocken bei Temperaturen von zehn bis zwölf Grad, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte. In höheren Lagen liegen die Temperaturen bei fünf bis zehn Grad.

In der Nacht zum Dienstag ist es laut Vorhersage trocken und klar, es wird allerdings frostig. Die Temperaturen sinken auf ein bis minus drei Grad. Im Bergland werden minus fünf Grad erwartet. Am Dienstag ziehen im Tagesverlauf von Nordwesten her Wolken heran. Vor allem im Südosten ist es aber noch längere Zeit sonnig. Es bleibt trocken bei Tageshöchstwerten von acht bis elf Grad, im Bergland drei bis acht Grad.

(bora/dpa)