Es wird nass Heftiger Regen und Gewitter in Nordrhein-Westfalen

Zur Mitte der Woche ist das Wetter in Nordrhein-Westfalen von Gewittern und starken Regenfällen geprägt. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, ziehen am Mittwoch im Tagesverlauf Schauer, Gewitter und Starkregen durchs Land. Besonders in der Osthälfte warnt der DWD vor lokal heftigem Starkregen. Die Temperaturen liegen bei 19 bis 26 Grad am Tag und 10 bis 18 Grad in der Nacht.