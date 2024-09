Aussichten am Wochenende Kühles Herbstwetter und Schauer in NRW erwartet

Nieselregen, grauer Himmel und stürmische Böen – in Nordrhein-Westfalen kann es auch mal richtig ungemütlich werden. Gerade am Wochenende stellt sich dann schnell die Frage, was man an solchen trüben Regentagen überhaupt unternehmen kann. Wir haben hier viele Tipps für Sie, was Sie bei Regenwetter in NRW unternehmen können.