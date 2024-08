Luftmassen aus Spanien Hitzewelle rollt auf NRW zu

Zunächst aber bleibt das Wetter wie üblich wechselhaft. Nachdem am Mittwoch eine kleine Kaltfront über das Land gezogen ist, beruhigt sich die Wetterlage am Donnerstag wieder. Am Freitag erwartet die Meteorologin wieder Wolken über Nordrhein-Westfalen, die aber nur wenig Niederschlag bringen. Die Temperaturen bewegen sich an diesen Tagen zwischen 23 und 26 Grad. Ab Samstag machen sich dann südwestliche Luftströmungen bemerkbar, und die Werte ziehen allmählich an. „In der Rheinschiene sind dann bei wechselnder Bewölkung schon 27 bis 28 Grad möglich“, sagt Hafenrichter.