Wetter heute: Schwere Gewitter am Nachmittag mit Sturm und Hagel

Schwere Gewitter am Nachmittag mit Sturm und Hagel erwartet

Wetter in NRW

Düsseldorf/Essen Die große Hitze ist vorbei, jetzt kommen die Gewitter: Vor allem am Donnerstagnachmittag kann es unwetterartige Gewitter mit Starkregen, Hagel und Windböen in Orkanstärke geben. Der Deutsche Wetterdienst sagt, auch örtliche Tornados können nicht ausgeschlossen werden.

Wie heftig es tatsächlich kommt, weiß man beim Wetter meistens erst hinterher: Und so ist es auch am Donnerstag. Wo die Gewitter runterkommen werden und wie stark sie tatsächlich sind, lässt sich zur Stunde noch nicht vorhersagen, sagt Daniel Tüns vom Deutschen Wetterdienst (DWD) in Essen.