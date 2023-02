Wetter in NRW Grau und regnerisch – DWD warnt vor starken Windböen

In Nordrhein-Westfalen soll es in den kommenden Tagen wechselhaft, meist bewölkt und teils regnerisch werden. Am Donnerstag bleibt es vornehmlich grau bei länger anhaltendem Regen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Donnerstag in Essen mitteilte. In Berglagen rechnen die Meteorologen mit Dauerregen, wobei es auch zu intensiveren Niederschlägen kommen kann. Die Höchstwerte liegen zwischen fünf und neun Grad, im Bergland bei zwei bis vier Grad. In Hochlagen kann es zu Schneeregen kommen. Dort sind starke Windböen möglich.