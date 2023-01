Glatteis in NRW Graues Wetter und Schnee erwartet

Am Freitag wird es laut DWD überwiegend stark bewölkt bis bedeckt, ab dem Mittag ist von Nordwesten her zunehmend Auflockerungen möglich. Vor allem im Bergland kann wieder zeitweise leichter Schnee oder Schneegriesel fallen. Ansonsten bleibt es meist niederschlagsfrei. Die Höchstwerte liegen Freitag zwischen 1 und 4 Grad. In höheren Lagen wird lokal leichter Dauerfrost bis -3 Grad erwartet. Es weht ein schwacher Wind aus Nordost. In der Nacht zum Samstag lockert es vermehrt auf und es bleibt weitgehend niederschlagsfrei. Lokal gibt es Nebelfelder und es wird glatt. Die Tiefsttemperaturen liegen zwischen -2 und -4 Grad im Flachland und -4 bis -6 Grad in höheren Lagen.