Wetter für NRW Erst Nebel, dann Sonne – so wird der Start in die neue Woche

Heiter geht es dann in die neue Woche. Am Montagmorgen müssen die Verkehrsteilnehmer in der Eifel nach einer Nacht mit leichtem Frost aber zunächst mit Straßenglätte rechnen. Am Montag wird es dann nach Auflösung der Nebelfelder laut DWD bei Temperaturen zwischen acht und elf Grad im Flachen und bis acht Grad in Bergland im gesamten Land freundlich. Auch am Dienstag hält sich am Tag das sonnige Wetter.