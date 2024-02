Ergiebiger Dauerregen und Wind Nasser Straßenkarneval — für diese Orte in NRW gibt es Unwetterwarnungen

Immerhin soll der Regen am Freitag nachlassen. Am Samstag ist es im Norden und westlich des Rheins häufig trüb, gelegentlich nieselt es etwas. Am Wochenende, wenn etwa die beliebten Schull- und Veedelszöch durch Köln ziehen und in Düsseldorf das Kö-Treiben stattfindet, erwartet der Deutsche Wetterdienst zwar viele Wolken, aber nur manchmal etwas Regen. Bei Temperaturen von 11 bis 14 Grad im Rheinland soll es schon fast frühlingshaft warm werden.