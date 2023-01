Kälteeinbruch befürchtet Droht ein extrem frostiger Februar?

Als El Niño (das Kind) und La Niña (das Mädchen) werden Klimaphänomene bezeichnet, die sich alle drei bis vier Jahre ablösen und weltweit auswirken. La Niña gilt dabei als kalte Episode, weil sich die oberen Wasserschichten des tropischen Ostpazifiks anomal stark abkühlen, El Niño ist entsprechend die warme Phase, bei der sich das Wasser erwärmt und die tropischen Passat-Ostwinde verstärken. In diesem Jahr soll wieder El Niño einsetzen, was in bestimmten Bereichen der Welt zu mehr Niederschlag, aber auch zu höheren Temperaturen führen kann. Im Übergang dieser Phänomene könnte es nun dazu kommen, dass arktische Luftmassen von Norden in südliche Regionen strömen, etwa nach Nordamerika oder Mitteleuropa und damit auch nach Deutschland. Nur: Gesichert ist das nicht.