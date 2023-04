Es geht trist weiter Die Woche in NRW startet mit Gewitter und Regen

In der Nacht zum Dienstag fallen die Temperaturen auf 3 bis 5 Grad, im Bergland sogar auf 0 Grad. Auch der Dienstag soll nach Angaben des DWD bedeckt bleiben, mit Regenschauern in einigen Gebieten. Im Hochsauerland wird Schneeregen erwartet. Die Temperaturen schwanken zwischen 8 und 12 Grad. Der Trend aus Regen und Wolken setzt sich laut den Meteorologen auch am Mittwoch fort. Dazu komme ein frischer Wind aus Südwest.