Hohe Regenmengen in NRW erwartet Unwetterwarnung auch für die Feiertage

In Köln stand der Rheinpegel am Freitag bei knapp über sechs Meter, die erste Hochwassermarke von 6,20 Meter wird also voraussichtlich schnell erreicht werden. In der Nacht zum Sonntag werden hier bis zu sieben Meter erwartet. Auch am Mittelrhein steigen die Pegel weiter an. Die Hochwasservorhersagezentrale Rheinlandpfalz berichtet von Hochwasserwellen von Lahn und Sieg, die in Kombination mit der Hochwasserwelle des Oberrheins die Wasserstände in den nächsten Tagen weiter ansteigen lassen werden.