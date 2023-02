Wetter an Karneval Müssen die Narren frieren?

Noch ist es zwar zu früh, um eine verlässliche Aussage zum Wetter an den närrischen Tagen abgeben zu können, Trends lassen sich aber anhand der Berechnungen der unterschiedlichen Computermodelle schon ablesen. So zeigen die Modellläufe vom Dienstag sowohl der amerikanischen Wetter- und Ozeanografiebehörde (NOAA) als auch des Europäischen Zentrums für mittelfristige Wettervorhersage (ECMWF), dass ab Montag polare Luftmassen von Nordosten her nach Deutschland strömen sollen. Damit könnten die Temperaturen tagsüber verbreitet auf minus drei bis plus vier Grad fallen, nachts können vor allem in höheren Lagen auch zweistellige Minusgrade erreicht werden. Dabei herrscht wohl überwiegend sogenannter Kahlfrost, was bedeutet, dass es kaum oder gar keine Niederschläge gibt und damit eben auch keinen Schnee.