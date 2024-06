Aussicht auf das Wochenende So wird das Wetter in NRW

Zum Wochenende hin kühlt es sich am Freitag laut DWD auf 22 bis 25 Grad ab, es bleibt aber weitgehend niederschlagsfrei. Mit Spannung warten die Fußballfans auf den Samstag, wenn die deutsche Nationalelf in Dortmund im EM-Achtelfinale gegen Dänemark antritt. Zumindest beim Wetter könnten dann Wolken aufziehen. Zwar wird ein Temperaturanstieg auf 25 bis 28 Grad prognostiziert, aber in der Nacht zum Sonntag könnte es gebietsweise schauerartigen Regen und Gewitter geben. Sie überlegen noch, wo Sie das Deutschland-Spiel sehen wollen? In unserer Übersicht finden sie zahlreiche Städte in der Region, in denen es Public Viewing gibt.