Wetteraussichten Das Wochenende bringt Niederschlag und Wolken

Der Freitag startet laut den Meteorologen mit einer dichten Wolkendecke. Am Nachmittag und Abend gibt es voraussichtlich Sprühregen, teilweise gefrierend. Es wird mäßig kalt bei Temperaturen zwischen 1 und 3 Grad. In der Nacht ist verbreitet Frost möglich bei Tiefstwerten zwischen plus 1 und minus 2 Grad.