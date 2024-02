Wetteraussichten Mix aus Sonne und Wolken zum Wochenende in NRW

Die Menschen in Nordrhein-Westfalen erwartet in den kommenden Tagen ein Mix aus Sonne, Wolken und Regen. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, wird es am Mittwoch nach teils zäher Nebelauflösung wechselnd bis leicht bewölkt. Die Temperaturen liegen zwischen 8 und 11 Grad und es bleibt trocken. In der Nacht zum Donnerstag sinkt die Temperatur auf bis zu minus ein Grad und örtlich ist Glätte möglich.