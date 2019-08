Sturmböen und Hagel : Starke Gewitter am Wochenende in NRW möglich

Starke Gewitter am Wochenende in NRW möglich

Düsseldorf Noch ist es sonnig in weiten Teilen von NRW, doch bereits am Abend könnte es ungemütlicher werden. Der Ausblick für die nächsten Tage.

Der Samstag ist jedoch bis zum Nachmittag verbreitet sonnig. Einzig ein paar einzelne Quellwolken ziehen laut DWD über NRW. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 28 Grad in Hochlagen und bis 33 Grad an Rhein und Ruhr. Ab dem Abend kommen dann aus Westen dichtere Wolkenfelder und an der Grenze zu Belgien und den Niederlanden sind bereits erste Gewitter möglich. Mit den Gewittern am Abend muss laut den Meteorologen auch mit Starkregen und schwere Sturmböen gerechnet werden. Sogar Hagel ist möglich. Die Tiefsttemperaturen liegen zwischen 17 und 12 Grad.