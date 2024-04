Wetterphänomen in NRW Kommt am ersten Mai der Saharastaub zurück?

Laut Einschätzung des Deutschen Wetterdienstes (DWD) sei es eher unwahrscheinlich, dass der Saharastaub so schnell nach NRW kommt. Der deutsche Wetterdienst „Donnerwetter“ prognostiziert, dass der Saharastaub, wenn überhaupt, am Donnerstag oder Freitag in NRW ankommen könnte. „Der Transport des Staubs ist momentan nicht stark genug“, sagt der Klimatologe Karsten Brandt. „Vermutlich wird sehr wenig in NRW spürbar sein. Nach jetzigem Stand wird zwar was kommen, aber nur in einem sehr geringen Ausmaß.“