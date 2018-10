Wetter: 28 Grad in NRW - Sommer geht in die Verlängerung

28 Grad in NRW - Sommer geht in die Verlängerung

Herbstlaub im Gegenlicht - der Oktober ist derzeit golden, wie hier in Bielefeld. Foto: dpa/Friso Gentsch

Essen Noch ein bisschen Sommer im Herbst: Die Temperaturen sind am Samstag in NRW noch einmal auf bis zu 28 Grad gestiegen.

Der goldene Herbst hat am Wochenende mit Sommertemperaturen ins Freie gelockt. „Es wurden am Samstag sehr häufig die 28 Grad erreicht“, sagte Julia Fruntke vom Deutschen Wetterdienst in Essen.