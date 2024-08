Hinweise auf Fehlverhalten Westfälische Kirche – einziger Bewerber für Präses-Amt zieht zurück

Die frühere Präses Kurschus war am 20. November vergangenen Jahres als Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) und als westfälische Präses zurückgetreten. Ihr wurde vorgeworfen, sie sei nicht ausreichend transparent mit einem Missbrauchsverdacht an ihrem früheren Arbeitsort Siegen umgegangen. Die 61-jährige Theologin ist seit Anfang April Pastorin und Seelsorgerin in den v. Bodelschwinghschen Stiftungen Bethel in Bielefeld.