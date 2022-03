Suche nach weiteren Tatverdächtigen : Mann wird in Wesseling bei Streit in Fußgängerzone mit Messer schwer verletzt

Mann wird in Wesseling bei Streit in Fußgängerzone mit Messer schwer verletzt

Wesseling Zwei Männer wurden bei einer Auseinandersetzung in Wesseling verletzt, einer von ihnen schwer. An dem Streit waren mehrere Personen beteiligt. Die Polizei sucht noch nach zwei weiteren Verdächtigen.

Ein 20-Jähriger ist bei einem Streit in einer Fußgängerzone in Wesseling im Rhein-Erft-Kreis mit einem Messer schwer verletzt worden. Rettungskräfte brachten den jungen Mann ins Krankenhaus, wie die Polizei am Montag mitteilte. Bei der Auseinandersetzung am Samstagabend sei darüber hinaus ein 29-Jähriger leicht verletzt worden.