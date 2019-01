„Das machen wir sicher nie wieder!“: Vierjähriger wählt in Moers die 110 – dann plagt ihn das schlechte Gewissen

Wesel/Moers Fabian ist vier Jahre alt und hat aus Neugier die 110 gewählt. Seine Mutter hat dann vor Schreck einfach aufgelegt. Fabian hatte deshalb ein so schlechtes Gewissen, dass er sie bat, der Polizei einen Brief zu schreiben.

Die Polizeibehörde in Wesel hat nette Post bekommen - in Auftrag gegeben von einem kleinen Jungen mit furchtbar schlechtem Gewissen.

„Fabian weiß, dass man die Polizei nur anruft, wenn man Hilfe benötigt“, schreibt die Mutter in dem Brief an die Beamten in Wesel. Er habe deshalb ein derart schlechtes Gewissen gehabt, dass er sie gebeten habe, den Brief zu schreiben. Fabian selbst hat einen Polizeihubschrauber dazu gezeichnet.