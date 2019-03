Frühlingshafte Temperaturen: Am Niederrhein beginnt die Spargelsaison früher als sonst

Am Niederrhein beginnt die Spargelsaison früher als sonst

Wesel Frühlingshafte Temperaturen von 20 Grad und mehr haben am Freitag dafür gesorgt, dass bei den Spargelbauern am Niederrhein die Saison gut zwei Wochen früher begonnen hat als im vergangenen Jahr.

Bei Peter Heinen in Wesel-Obrighoven waren die acht Erntehelfer aus Rumänien und Polen bereits um 7 Uhr auf dem Feld, um die ersten weißen Stangen zu stechen. Spargel ist das in NRW am häufigsten angebaute Gemüse.