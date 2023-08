Vorfall in Werne Autofahrer verstirbt nach Notfall am Steuer

Werne · Nach einem Notfall am Steuer ist am Mittwochabend in Werne ist ein 65-Jähriger verstorben.

31.08.2023, 09:37 Uhr

Ein Mann ist in Werne nach einem Notfall am Steuer verstorben. (Symbolbild) Foto: dpa/Lino Mirgeler

Laut Polizei stand der Mann gegen 19.05 Uhr mit seinem Pkw an einer roten Ampel in der Berliner Straße. Laut Zeugenangaben fuhr er plötzlich und zunächst unerklärlich mehr als 30 Meter rückwärts und kollidierte mit einem Baum. Der Fahrer war nicht mehr ansprechbar. Trotz durchgeführter Reanimationsmaßnahmen durch einen Notarzt verstarb der Werner noch an der Unfallstelle, an der auch ein Rettungshubschrauber eingesetzt war. Ersten Ermittlungen zufolge ging dem Verkehrsunfall ein Notfall am Steuer voraus.

(kag)