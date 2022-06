Missbrauchskomplex Wermelskirchen : Mutmaßlicher Täter soll Kind in Berliner Tierpark missbraucht haben

Der mutmaßliche Täter aus Wermelskirchen soll im Berliner Tierpark ein Kind missbraucht haben (Foto aus dem Umfeld des Hauses, in dem der mutmaßliche Täter in Wermelskirchen gewohnt hat). Foto: Christian Schwerdtfeger

Köln Der mutmaßliche Missbrauchstäter aus Wermelskirchen soll sich im Berliner Tierpark an einem Kind vergangen haben. Die Tat sei „Gegenstand des Verfahrens“, sagte ein Sprecher der Kölner Staatsanwaltschaft am Mittwoch.

Ermittler hatten am Montag über brutalsten Missbrauch von Kindern berichtet, das jüngste Opfer war einen Monat alt. Hauptbeschuldigter ist der 44-Jährige aus Wermelskirchen, der seine Dienste als Babysitter im Internet angeboten und sich so seinen Opfern genähert haben soll.

Münster ist neben Lügde, Wermelskirchen und Bergisch Gladbach einer von vier großen Missbrauchsfällen der vergangenen Jahre in Nordrhein-Westfalen. Der Fall kam im Juni 2020 nach Ermittlungen in einer Gartenlaube ans Licht. Im Zuge dessen hatte es in mehreren Bundesländern und im Ausland Festnahmen gegeben. In dem Tatkomplex wurden bereits mehrere Männer und eine Frau zu Freiheitsstrafen verurteilt.