Missbrauchskomplex Wermelskirchen : „Niemand hat ihm so etwas zugetraut – er war sympathisch“

Das Haus des Wermelskircheners, der in dem Missbrauchskandal im Fokus steht. Foto: Christian Schwerdtfeger

Wermelskrichen Das Land wird von einem neuen Missbrauchskomplex erschüttert. Ein Haupttäter wohnte in Wermelskirchen. Was Nachbarn über ihn zu berichten haben. Auf Spurensuche in der Straße, wo er lebte.