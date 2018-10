Wermelskirchen: Autobahn 1 wegen Wildtieren gesperrt

Wermelskirchen Eine Wildschweinrotte und mehrere Rehe haben für eine Vollsperrung der Autobahn 1 gesorgt. Jagdaufseher halten es für unausweichlich, die etwa 30 Tiere aus Sicherheitsgründen erschießen zu müssen.

Die Polizei hat die Bundesautobahn 1 in Höhe der Anschlussstelle Wermelskirchen am Donnerstagnachmittag in beide Richtungen voll gesperrt.