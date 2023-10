Fund in Werl Zoll landet Zufallstreffer – Diebesgut im Wert von 350.000 Euro

Zollbeamte sind bei einer Kontrolle auf der Autobahn 44 nahe Werl (Kreis Soest) auf einen Transporter mit Diebesgut aus einer hessischen Firma im Wert von rund 350.000 Euro gestoßen. Auf der Ladefläche fanden die Beamten rund 200 Kartons mit Technik für Photovoltaikanlagen, wie ein Sprecher des Hauptzollamts Bielefeld am Donnerstag mitteilte. Nach dem Fund am Sonntag habe sich herausgestellt, dass die Gerätschaften bei einem Firmeneinbruch in Baunatal (Kreis Kassel) gestohlen worden waren.