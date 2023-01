Tat in Werl Trio soll 22-Jährigen angegriffen und verletzt haben

Werl · In Höhe einer Kindertagesstätte sei der Mann am Freitag attackiert und am Kopf verletzt worden. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht.

21.01.2023, 12:21 Uhr

Ein Mann ist in Werl von einem Trio verletzt worden. (Symbolbild) Foto: dpa/Fabian Strauch

Ein 22-jähriger Mann soll in Werl von einem Trio angegriffen und verletzt worden sein. Einer der drei Angreifer sei Zeugen zufolge mit einem Baseballschläger bewaffnet gewesen, berichtete die Polizei in Soest am Samstag. In Höhe einer Kindertagesstätte sei der Mann am Freitag attackiert und am Kopf verletzt worden. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Zum möglichen Motiv der Angreifer teilte die Polizei nichts mit. Die Männer seien unerkannt entkommen.

(kag/dpa)