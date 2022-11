Leichtes Spiel für Polizei in Werl : Frau überrascht Einbrecher - und macht Beweisfoto

Leichtes Spiel für Polizei in Werl

Werl Eine Frau hat in ihrer Wohnung in Werl einen Einbrecher überrascht. Dabei schaffte es die Frau noch schnell ein Foto von dem Mann zu machen.

Eine Frau hat in ihrer Wohnung in Werl (Kreis Soest) einen Einbrecher überrascht und geistesgegenwärtig ein Foto von ihm gemacht. Mit der Aufnahme hatte die Polizei leichtes Spiel: Der Mann lief den Beamten schon beim nächsten Einsatz über den Weg, wie eine Polizeisprecherin am Donnerstag sagte. Er wurde festgenommen, die Staatsanwaltschaft hat Untersuchungshaft beantragt.