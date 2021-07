Amtsanmaßung in Werl : Falscher Polizist stoppt Polizistin mit LED-Blaulicht

Werl Ein 27 Jahre alter Mann hat sich in Werl als Polizist ausgegeben. Als er eine Autofahrerin kontrollieren wollte, geriet er an eine echte Polizistin, die ihn nach seinem Dienstausweis fragte.

Ein falscher Polizist ist in Werl in Nordrhein-Westfalen im Straßenverkehr ausgerechnet an eine Polizeibeamtin geraten. Der 27-Jährige versuchte, sein Verhalten als Scherz zu verkaufen, doch nun erwartet ihn ein Verfahren wegen Amtsanmaßung und Nötigung im Verkehr, wie die Polizei am Montag mitteilte. Der Autofahrer war am Sonntag zunächst von der Polizistin auf ihrem Weg zur Arbeit überholt worden. Er habe an seiner Windschutzscheibe ein LED-Blaulicht eingeschaltet und der Frau ein Signal zum Anhalten gegeben. Als sie der Aufforderung nachkam, habe sich der Mann in Zivil als Polizeibeamter vorgestellt.