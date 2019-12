Es ging um Musik : Auseinandersetzung in Zug am Werler Bahnhof - drei Verletzte

Werl In einem Regionalzug ist es am Bahnhof in Werl bei Soest zu einer Auseinandersetzung mit drei Verletzten gekommen. Zwei Jugendliche wurden vorläufig festgenommen.

Der Vorfall in der einfahrenden Bahn habe sich am späten Freitagabend ereignet, teilte die Polizei am Samstag mit. Zuerst hatte es geheißen, dass es fünf Verletzte waren.

Nach ersten Erkenntnissen hatte es einen Streit zwischen zwei Jugendlichen im Alter von 16 und 19 Jahren und einer fünfköpfigen Gruppe gegeben. Nach Angaben der Polizei ging es dabei um Musik, die die Jugendlichen über Lautsprecher hörten. Aus dem Streit sei dann eine Prügelei geworden.

Dabei schlug der 16-Jährige einem 26-Jährigen mit der Faust ins Gesicht und verletzte ihn schwer. Zwei weitere Beteiligte wurden demnach bei der Auseinandersetzung leicht verletzt. Die beiden Jugendlichen wurden vorläufig festgenommen und nach ihrer Vernehmung am frühen Morgen entlassen.

(hsr/dpa)