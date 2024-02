Vorfall in Werdohl Streit zwischen Jugendgruppen eskaliert – mit Messern verletzt

Ein Streit zwischen zwei Jugendgruppen ist in Werdohl gewaltsam eskaliert. Dabei erlitten drei Jugendliche Stich- und Schnittverletzungen, wie Staatsanwaltschaft und Polizei Hagen am Mittwoch gemeinsam mitteilten. Ungefähr 20 bis 25 Jugendliche hätten sich am Dienstagabend zunächst am Bahnhofsvorplatz verabredet. Dann sei es zum Streit gekommen. Erst mehrere Streifenwagen hätten die Situation auflösen können. Zwei Tatverdächtige - 18 und 19 Jahre alt - nahm die Polizei demnach vorläufig fest.