Starkregen und Überschwemmungen : Ist das noch ein normaler Sommer?

Düsseldorf In der Nacht kam es in Nordrhein-Westfalen wieder zu extremen Wetterlagen, in vielen Städten liefen Keller voll, Straßen wurden überspült. Sind solche Starkregen-Ereignisse noch normal?

„Ich würde eher sagen, es ist ein Ausgleich zu den vergangenen drei Jahren, die extrem trocken waren“, so ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes, „und in diesem Jahr haben wir eben ein wenig mehr Regen.“ In Anbetracht der weltweiten Großwetterlage sei der Regen hier auch nicht so ungewöhnlich. In Lappland zum Beispiel ist es so warm, wie seit 100 Jahren nicht mehr, die Temperaturen in der nördlichsten Region Finnlands stiegen vergangene Woche auf 33,6 Grad Celsius. Auch Nordamerika leidet unter einer Hitzewelle, die laut Experten ohne den Klimawandel in diesem Maße nicht möglich wäre.