Petition an den Bundestag Wer kümmert sich um den Müll im Rhein?

Schweigert versuchte es an vielen Stellen: bei der Stadt Köln, bei der Bezirksregierung, beim Bundes- und beim Landesumweltministerium und auch beim Bundesverkehrsministerium, dem die Wasserschifffahrtsverwaltung nachgeordnet ist. „Alle haben im Grunde eingesehen, dass der Müll ein Problem ist, aber alle versuchten auch, sich gegenseitig die Verantwortung zuzuschieben“, so Schweigert. In Zusammenarbeit mit anderen Vereinen setzte er also eine Petition an den Bundestag auf. Die Forderung: Das Müllproblem auf Binnenwasserstraßen muss geregelt werden, jemand muss zuständig sein. Die Petition kann noch bis zum 25. März mitunterzeichnet werden. „Je mehr Menschen das tun, desto mehr Gewicht hat sie, wenn sie dann vom Petitionsausschuss behandelt wird“, so Schweigert.