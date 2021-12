Nach der Hochwasserkatastrophe im Juli waren auch viele Tiere in Not. Die Feuerwehr Xanten erreichte am 16. Juli die Alarmierung: „Rinder mit Kälbern vom Hochwasser eingeschlossen“. Die Herde stand in Wardt im Rheinhochwasser. Mit vereinten Kräften, zwei Booten und viel Geduld gelang es den Einsatzkräften nach rund drei Stunden, die Tiere unversehrt an Land zu bringen.