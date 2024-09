Anträge in NRW Wenn der Name zur Belastung wird – hohe Hürden für Änderung

In Köln etwa haben im vergangenen Jahr knapp 400 Menschen eine behördliche Änderung ihres Vor- oder Nachnamens beantragt - etwa 250 davon mit Erfolg. Oft genannte Gründe seien seelisches Leiden durch den Namen, Diskriminierung bei ausländischen Familiennamen oder ein schwer auszusprechender oder zu schreibender Name, teilte eine Stadt-Sprecherin mit. In Bielefeld wurden im vergangenen Jahr 62 von 152 Anträgen positiv beschieden. In Münster gingen 63, in Essen 28 und in Dortmund 42 Anträge ein - jeweils gut zwei Drittel davon wurden bewilligt.