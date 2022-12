Sicherer Transport mit Auto und Fahrrad Wenn der Weihnachtsbaum zum Geschoss wird

Wird der Weihnachtsbaum im Kofferraum oder im hinteren Sitzbereich des Autos transportiert, sollte die Rückbank umgelegt und der Stamm gegen die Rückenlehne des Beifahrersitzes geschoben werden – so kann der Baum nicht verrutschen. Mit Spanngurten wird der Baum an den Ösen im Laderaum befestigt. Wichtig dabei: Den Gurt einmal um den Stamm und einmal um die Spitze schlingen. Planen oder Decken im Innenraum verhindern, dass Harz die Sitze verklebt oder Tannennadeln sich ins Futter bohren. Reicht der Platz im Kofferraum nicht aus, sollte der Kofferraumdeckel dennoch so weit wie möglich geschlossen und mit einem Gurt am Auto gesichert werden.