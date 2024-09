Abschied von Kater Socke „Heute nicht. Vielleicht morgen“

Wer je ein Haustier, das einen über viele Jahre begleitet hat und quasi zur Familie gehört, einschläfern lassen musste, weiß, wovon ich spreche. Man will dem Tier Leid ersparen, aber man fühlt sich wie ein Verräter, wie jemand, der das in ihn gesetzte Vertrauen schändlich missbraucht. Natürlich stimmt das nicht. Aber es fühlt sich so an. Wenn wir Socke fragen könnten, so heißt unser Kater wegen eines gestreiften Beins, was würde er wohl sagen? Wir vermuten, dass er leben will, aber sicher sind wir uns nicht. Denn seine beste Zeit ist definitiv vorbei.