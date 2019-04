Problem für Singles : In NRW sind kleine Wohnungen immer mehr Mangelware

Ein Wohnungsgesuch hängt an einem Straßenmast in Mönchengladbach (Symbolbild). Foto: kn/k.n.

Düsseldorf In NRW gibt es immer mehr Singles, aber nicht genügend kleine Wohnungen. Die Folge: Die Mieten für Apartments und Ein-Zimmer-Wohnungen steigen deutlich. Das ist aber nicht das einzige Problem auf dem Wohnungsmarkt.

In Nordrhein-Westfalen fehlen vor allem kleine Wohnungen. Sie sind deshalb besonders teuer, wie es im Wohnungsmarktbericht 2018 heißt, den die NRW.Bank am Donnerstag veröffentlichte. Die Mieten von Ein-Zimmer-Wohnungen und Apartments seien zuletzt überdurchschnittlich gestiegen. Im vergangenen Jahr hätten sie im Landesmittel bei 9,14 Euro je Quadratmeter gelegen und damit um fast 1,90 Euro über dem Durchschnitt aller Wohnungen.

Alleinlebende sind mit 41 Prozent der häufigste Haushaltstyp in NRW. Trotz steigender Zahlen reicht der Neubau an Wohnungen im bevölkerungsreichsten Bundesland nicht aus, um den Bedarf zu decken. Vor allem in den gefragten Städten seien in den Jahren 2016 und 2017 weniger als 40 Prozent des Wohnungsbedarfs fertiggestellt worden. Dem Bericht zufolge wurden 2017 in NRW 48 300 Wohnungen fertig. Zahlen für 2018 lagen noch nicht vor. Die im vergangenen Jahr erteilten rund 55 500 Baugenehmigungen ließen aber einen weiteren Anstieg erwarten.