Sinkende Zahlen Weniger Milchkühe in Nordrhein-Westfalen

Die Zahl der Milchkühe in Nordrhein-Westfalen in entsprechenden Haltungen hat sich verringert. Wie das Statistische Landesamt am Dienstag mitteilte, wurden Anfang Mai 368.240 Tiere gezählt. Die Zahl der Milchkühe in Haltungen mit Milchkühen habe sich damit im Vergleich zum Vorjahr um 2,8 Prozent verringert, so die Statistiker. Die meisten Kühe konnte der Kreis Kleve vorweisen - dort lebten zum Stichtag 52.621 Tiere.