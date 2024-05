Zwei Bewohner verletzt Wohnhaus im Sauerland in Flammen

Bei einem Brand in einem Doppelhaus in Wenden im Sauerland sind zwei Personen verletzt worden, eine von ihnen schwer. In der Nacht zu Freitag (17. Mai 2024) brannte das Dachgeschoss einer Doppelhaushälfte bereits lichterloh, die Flammen hatten sich auch schon auf die andere Haushälfte ausgedehnt, wie die Staatsanwaltschaft Siegen und die Polizei im Kreis Olpe mitteilten. Ein 24 Jahre alter Mann, der sich in der Dachgeschosswohnung aufgehalten hatte, kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Ein 23-Jähriger aus derselben Wohnung wurde leicht verletzt in eine Klinik gebracht.