Wenden: Trauerfeier für getöteten Schüler

Wenden Eine Woche nach dem gewaltsamen Tod eines 16-Jährigen im sauerländischen Wenden haben Angehörige, Freunde und viele Bürger Abschied von dem Schüler genommen.

Die Trauerfeier in der Gemeinde wurde am Dienstag aus der Kirche nach außen übertragen, wo weitere mehrere hundert Menschen Anteil nahmen. Auch viele Mitschüler des Opfers kamen. Für sie hatte mit Unterstützung von Psychologen und abgeschirmt von der Öffentlichkeit am Montag der Unterricht wieder begonnen.