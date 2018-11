Wenden im Sauerland: Krisenteam mit Psychologen hilft betroffenen Schülern

Wenden Nach dem gewaltsamen Tod eines 16-Jährigen und dem Geständnis seines 14-jährigen Mitschülers gibt es für Schüler und Eltern der betroffenen Schule in Wenden professionelle Hilfe. Erst am Montag müssen die Schüler wieder zum Unterricht.

„Die Schule trauert um ein Mitglied ihrer Gemeinschaft und ist in Gedanken in diesen schweren Stunden bei der betroffenen Familie“, heißt es in dem kurzen Text, in dem um Verständnis gebeten wird, dass die Homepage der Schule ansonsten bis auf weiteres inaktiv ist.