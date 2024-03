Trümmerteile der ISS Karte zeigt Flugbahn von Weltraumschrott live – ist er von der Erde aus sichtbar?

Seitens des DLR hieß es dazu, dass man selbst die 100 Meter lange ISS nur bei passenden Wetter- und Lichtverhältnissen für etwa eine bis eineinhalb Minuten überhaupt von der Erde aus sehen könne. Ein so viel kleineres Teil sei im Flug von der Erde aus quasi unsichtbar, da es neben der geringen Größe auch keinerlei reflektierende Solarteile habe. Tritt das Teil – wie die Batterie – in die Atmosphäre ein, verglüht es. Diesen Lichtimpuls könne man, mit viel Glück, ähnlich einer Sternschnuppe beobachten – wenn es dunkel genug und der Himmel nicht zu bewölkt sei. Ob, wie und wo das Teil aber in die Atmosphäre eintrete, das wisse derzeit niemand ganz genau. Sich mit Helmen auf Feldern zu versammeln, ist also vermutlich vergeblich.