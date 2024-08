Leser-Voting zum Weltkatzentag Leo aus Willich ist die schönste Katze in NRW

Die Fellnase lebt seit 2021 bei Bartlomiej Ignatowicz und seiner Freundin in Willich. Mit elf Monaten hat das Paar den Kater zu sich geholt. „Ich habe noch nie so eine liebe Katze in meinem Leben gehabt“, schwärmt der Besitzer über seinen Leo. Ursprünglich haben die beiden einen Freund für ihre andere Katze, die Britisch Kurzhaar Balu, gesucht. Mit Erfolg: Die beiden Katzen wurden schnell ein Herz und eine Seele. Höchstens beim Spielen geraten sie mal aneinander, berichtet sein Herrchen, denn Leo liebt es zu spielen – vor allem mit Bällen. Der Kater schießt sie so lange umher, bis sie unter dem Bett oder unter Schränken verschwinden. Noch lieber als mit Bällen spielt Leo allerdings mit dem Verpackungspapier von Kinderriegeln. „Sobald er es knistern hört, kommt er angerannt. Von der Schokolade bekommt er aber natürlich nichts ab“, sagt Ignatowicz.