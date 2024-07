Weltkatzentag 2024 Die schönste Katze in NRW – das sind unsere 50 Finalisten

Zum Weltkatzentag 2024 suchen wir die schönste Katze in NRW. Schauen Sie sich die 50 Katzen an, die es ins Finale geschafft haben und voten Sie im Anschluss für Ihren Favoriten. Zur Abstimmung kommen Sie über den Link, den Sie unter dem letzten Katzenfoto in unserer Bildergalerie finden.

Minou (3) stammt aus Düsseldorf. Die Colorpoint Perser/Seal Point bringt für seine Besitzerin das Leben zum Leuchten. „Minou ist eine Traumkatze, die mit ihrer ganz eigenen Art, jeden Tag, auch wenn er noch zu trübe ist, zum Leuchten bringt“ schwärmt sie.