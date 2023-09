Weltkatzentag 2023 Die schönste Katze in NRW – das sind unsere 30 Finalisten

Frieda (8) ist ein sogenannter Glückskatzenmix, so werden dreifarbige Katzen genannt. Für ihre Besitzerin in Grevenbroich, bei der sie von Anfang an lebt, ist sie in der Tat ein Glücksfall. Denn die beiden passen stets aufeinander auf und geben sich auch in schwierigen Zeiten Sicherheit.