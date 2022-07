Weltkatzentag 2022 : Wir suchen die schönste Katze in NRW

Düsseldorf Am 8. August feiern viele Tierfreunde den Weltkatzentag – und auch wir wollen das wieder tun. Gemeinsam mit unseren Leserinnen und Lesern möchten wir die schönste Katze in NRW küren. Und dabei gibt es auch etwas Tierisches zu gewinnen. Sie möchten Ihren Vierbeiner auf den Thron setzen? Dann hier entlang.

Wir lassen unsere Leserinnen und Leser die schönste Katze in NRW küren. Dafür können Sie sich mit Ihrer Katze bewerben – und dabei tierische Preise gewinnen. In Zusammenarbeit mit dem Tiernahrungshersteller Dr.Clauder’s aus Hamminkeln verlosen wir ein Futterpaket für die Gewinnerkatze im Wert von 250 Euro, die Plätze zwei bis fünf erhalten jeweils ein Paket von 100 Euro. Unter allen Teilnehmern werden zudem zehn 20-Euro-Gutscheine verlost. Die Gewinnerkatze bekommt außerdem ein professionelles Foto-Shooting von uns spendiert – und wird gebührend auf RP ONLINE, in der Zeitung sowie in den Social-Media-Kanälen der Rheinischen Post gefeiert.